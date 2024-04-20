"Ничтожная инвестиция": дешёвые российские дроны наносят смертельный ущерб танкам Abrams

NYT: российские силы уничтожили 5 танков Abrams за два месяца

Вооружённые силы России за последние два месяца вывела из строя пять американских танков Abrams, поставленных Киеву, сообщает издание The New York Times.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain

В публикации говорится, что ещё минимум три "Абрамса" получили повреждения с начала 2024 года.

Издание подчёркивает, что "смертельный ущерб" вооружению США наносят российские беспилотники. При стоимости около $500 за дрон это "ничтожная инвестиция" в уничтожение многомиллионного танка Abrams, констатирует автор.

В публикации также говорится, что ударами ВС РФ было уничтожено минимум 30 немецких танков Leopard, переданных ВСУ.

В марте обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Украину "кладбищем танков" на фоне уничтожения ВС РФ западной техники, переданной Киеву.

Ранее в Великобритании сообщили об уничтожении российской армией нескольких МиГ-29 и С-300 ВСУ.