"Ничтожная инвестиция": дешёвые российские дроны наносят смертельный ущерб танкам Abrams

Вооружённые силы России за последние два месяца вывела из строя пять американских танков Abrams, поставленных Киеву, сообщает издание The New York Times.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин is licensed under public domain