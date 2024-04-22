В России ответили планы ВСУ по новому контрнаступлению фразой "мы выполним все цели и задачи"

Депутат ГД Соболев заявил о готовности РФ отразить новое контрнаступление ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия готова отразить новое контрнаступление ВСУ, о котором украинские власти сообщают в контексте получения новой помощи со стороны западных стран. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

По его словам, сейчас активно укрепляются российские Вооружённые силы, увеличивается численности состава, проводится доподготовка подразделений, на полную мощность работает оборонно-промышленный комплекс.

"Вот то, что они там говорят, это все было для того чтобы, в конце концов, Соединенные Штаты выделили им обещанный 61 миллиард долларов. Они им выделили. Но, я думаю, что Россия будет готова к такому развитию событий и выполнит цели, которые обозначены, те задачи, которые стоят перед вооруженными силами в зоне специальной военной операции", - сказал Соболев.

Ранее эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, член СПЧ при президенте России Александр Ионов рассказал, что Киев готовит контрнаступление с помощью западного вооружения, которое поступит в рамках нового пакета военной помощи.

Палата представителей США одобрила проект о выделении Киеву новой военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов и ракетах ATACMS. В Германии заявили, что принятый законопроект поможет ВСУ продержаться до 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США своей помощью загоняют Украину в долги.