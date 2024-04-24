Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каким творчеством помимо режиссуры занимается Валерия Гай Германика
В Польше возник конфликт из-за решения Украины по документам украинцев
Стоит ли инвестировать в жилье в 2024 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Армению пересмотреть события 1915 года
Составлен рейтинг самых умных животных
ВМС Британии сообщает о нападении на судно у берегов Джибути в Аденском заливе
Имя нового тренера хоккейного клуба "Сибирь" станет известно в мае
Задержанный заместитель министра обороны Тимур Иванов не признает факт получения взят
Дачный сезон: основные нарушения и штрафы, с которыми сталкиваются водители
В Британи заявили, что положение Киева не спасти

Высокопоставленный британский офицер заявил, что никакая помощь не спасет Киев

Силовые структуры » Военные новости

Не смотря на ранее заявленные Вашингтоном и Лондоном значительные пакеты помощи, Киев, по мнению высокопоставленного британского офицера в отставке Ричарда Кемпа, не сможет перейти к активным действиям, как описано в статье для газеты Telegraph под названием "Киеву осталось шесть месяцев".

Высокопоставленный британский офицер заявил, что никакая помощь не спасет Киев
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам США, включая Украину, Израиль и Тайвань. По сути, оба палаты конгресса одобрили этот законопроект. Сумма помощи для Украины составит почти 61 миллиард долларов. Кроме того, британский премьер Министр Риши Сунак объявил о новом пакете помощи для Киева в размере 500 миллионов фунтов стерлингов и крупной поставке оборудования.

Согласно высказыванию Кемпа, эти новые формы помощи не помогут Украине вернуть инициативу и снова перейти к активным действиям. По его мнению, одной из причин этого является то, что Россия смогла добиться доминирования в воздушном пространстве, в то время как у украинцев недостаточно средств ПВО. Кроме того, Украина не имеет достаточного количества войск и не намерена проводить обширную мобилизацию после двух лет упорных боев. "Предстоящие трудности почти непреодолимы. Россия имеет экономику военного времени, которая стремительно развивается, и к данному моменту накопила огромные ресурсы", — продолжает он, добавляя, что при амбициозных успехах Москвы летом, к зиме Запад уже не захочет тратиться на дополнительные усилия.

Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают переговорам, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасной игрой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины становятся законной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая бойцов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле утверждали, что наращивание военной помощи для Украины со стороны Запада не способствует дипломатическому урегулированию и окажет негативное воздействие.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Киев сделал миллионы беженцев лояльными России, запретив им консульские услуги Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часовом Яре Дмитрий Плотников
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
Задержанный заместитель министра обороны Тимур Иванов не признает факт получения взят
Дачный сезон: основные нарушения и штрафы, с которыми сталкиваются водители
Финомбудсмен выявила недобросовестные практики смешивания ОСАГО и каско
Жители России выделили лучших домашних животных
Женщина смогла родить ребёнка через 2 года после пересадки сердца
Экс-советник Пентагона: Попытки ослабить Россию нанесли "удар" по НАТО и США
Потенциальные опасности, вызывающие появление всегда бледных губ у вас
Екатерина Варнава поделилась радостью от покупки апартаментов в Грузии
Запеченная форель: лучший рецепт
Россиянам объяснили условия "безвиза" с Таиландом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников