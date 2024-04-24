В Британи заявили, что положение Киева не спасти

Высокопоставленный британский офицер заявил, что никакая помощь не спасет Киев

Не смотря на ранее заявленные Вашингтоном и Лондоном значительные пакеты помощи, Киев, по мнению высокопоставленного британского офицера в отставке Ричарда Кемпа, не сможет перейти к активным действиям, как описано в статье для газеты Telegraph под названием "Киеву осталось шесть месяцев".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам США, включая Украину, Израиль и Тайвань. По сути, оба палаты конгресса одобрили этот законопроект. Сумма помощи для Украины составит почти 61 миллиард долларов. Кроме того, британский премьер Министр Риши Сунак объявил о новом пакете помощи для Киева в размере 500 миллионов фунтов стерлингов и крупной поставке оборудования.

Согласно высказыванию Кемпа, эти новые формы помощи не помогут Украине вернуть инициативу и снова перейти к активным действиям. По его мнению, одной из причин этого является то, что Россия смогла добиться доминирования в воздушном пространстве, в то время как у украинцев недостаточно средств ПВО. Кроме того, Украина не имеет достаточного количества войск и не намерена проводить обширную мобилизацию после двух лет упорных боев. "Предстоящие трудности почти непреодолимы. Россия имеет экономику военного времени, которая стремительно развивается, и к данному моменту накопила огромные ресурсы", — продолжает он, добавляя, что при амбициозных успехах Москвы летом, к зиме Запад уже не захочет тратиться на дополнительные усилия.

Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают переговорам, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются опасной игрой. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины становятся законной целью для России. По его мнению, США и НАТО непосредственно вмешиваются в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая бойцов на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле утверждали, что наращивание военной помощи для Украины со стороны Запада не способствует дипломатическому урегулированию и окажет негативное воздействие.