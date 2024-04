В Британи заявили, что положение Киева не спасти

Не смотря на ранее заявленные Вашингтоном и Лондоном значительные пакеты помощи, Киев, по мнению высокопоставленного британского офицера в отставке Ричарда Кемпа, не сможет перейти к активным действиям, как описано в статье для газеты Telegraph под названием "Киеву осталось шесть месяцев".

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic