В США высмеяли позицию Макрона по отправке контингента на Украину

Экс-советник Пентагона: армии Франции и Британии в разы слабее ВС РФ на Украине

Общая численность войск Франции и Великобритании вчетверо меньше тех сил, которые Россия может задействовать на Украине, утверждает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

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В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон разрешил направление военных отрядов стран Европейского Союза на Украину. Он также отметил отсутствие у Парижа "ограничений и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Позже бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские военные также могут принять участие в боевых действиях на Украине.

По словам эксперта, Великобритания представляет собой всего лишь карикатуру на великую державу. В британской армии служат 72 тысячи человек. Прежде чем считать, что британцы и французы в составе сил НАТО отправятся на Украину, стоит просто сложить все эти данные вместе. Это всего лишь жалко — это количество не составляет и четверти тех сил, которые могут привлечь русские.

По мнению эксперта, слабость объединенных сил НАТО заключается также в их полном отсутствии интеграции и фактическом отсутствии единого командования. Аналитик добавил, что ситуация в армии США не лучше, поэтому как Соединенным Штатам, так и Европейскому Союзу необходимо сбросить ложный "фасад".

"Никто не хочет признавать основное — мы были неправы, сильно недооценив Россию. Нам нужен новый путь действий. Он заключается в том, чтобы как можно скорее завершить данный конфликт", — заключил Макгрегор.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция, страна-член НАТО, уже подготовляет группировку для отправки на Украину, изначально она будет состоять примерно из двух тысяч военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Москвой и Североатлантическим альянсом.