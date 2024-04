В США высмеяли позицию Макрона по отправке контингента на Украину

Общая численность войск Франции и Великобритании вчетверо меньше тех сил, которые Россия может задействовать на Украине, утверждает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

