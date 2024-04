США уже передали Украине ракеты ATACMS

Агентство Reuters сообщило, что США уже поставили Украине ракеты ATACMS в марте, и ВСУ уже успели применить эти ракеты против российских войск.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain