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США уже передали Украине ракеты ATACMS

Американцы уже поставили, а украинцы уже применили ракеты ATACMS

Силовые структуры » Военные новости

Агентство Reuters сообщило, что США уже поставили Украине ракеты ATACMS в марте, и ВСУ уже успели применить эти ракеты против российских войск. 

Американцы уже поставили, а украинцы уже применили ракеты ATACMS
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain

Официально поставки этих ракет только были согласованы в составе нового пакета помощи из США в рамках финансирования 61 млрд.$. Однако по своей уже обычной практике США заранее поставляют некие виды вооружения с тем, чтобы потом уже поставить перед фактом их применения Россию. С их стороны это выглядит логично: ведь российские войска, располагая достоверной информацией о готовящихся поставках, могут препятствовать им. 

Впрочем, российские системы ПВО по техническим характеристикам вполне способны к уничтожению этих ракет. Кроме того, пока американское командование избегает нанесения ударов этими ракетами по территориям вдали от зоны СВО, ибо это может грозить чрезмерно опасной эскалацией. 

ATACMS (англ. Army Tactical Missile System, дословно — "Армейский тактический ракетный комплекс") — твёрдотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin.

Тактико-технические характеристики включают массу от 1320 до 1670 кг, радиус действия (в зависимости от модификации) — от 140 до 300 км и скорость полёта — 3700 км/ч.

Пентагон уже подтвердил факт передачи этих ракет и заверил, что они будут применяться только на территории Украины (от 1991 года). 

ATACMS в зависимости от модификации оснащается различными боевыми блоками, включая кассетные боеприпасы, осколочно-фугасные и кумулятивные. Ракета способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищённые огневые позиции противника, командные пункты, бункеры и другие инженерные сооружения. На Украине предполагается её использование против командных центров ВС РФ, против баз снабжения и логистических центров. Может быть дано разрешение на атаки по Крымскому мосту. 

Ракеты могут быть установлены на пусковые установки: реактивные системы залпового огня М142 HIMARS в количестве до двух штук. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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