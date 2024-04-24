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В США одобрена военная сделка с Польшей

Госдеп США одобрил сделку по ракетам с Польшей на 1,275 миллиарда долларов

Силовые структуры » Военные новости

Министерство иностранных дел Соединенных Штатов одобрило возможную сделку о продаже Польше управляемых ракет с дальностью действия увеличенной стоимостью приблизительно 1,275 миллиарда долларов, сообщило в среду Управление по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Госдеп США одобрил сделку по ракетам с Польшей на 1,275 миллиарда долларов
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

По информации агентства, правительство Польши запрашивало у Вашингтона возможность закупки 360 ракет модели AARGM-ER, а также сопутствующее оборудование, программное обеспечение, запасные компоненты, логистические услуги и поддержку в обучении использованию указанных боеприпасов.

Предполагаемая сделка по продаже, как считает Пентагон, поможет достижению целей США в области внешней политики и национальной безопасности посредством усиления безопасности союзника в НАТО, обеспечивая политическую стабильность и экономический прогресс в Европе.

Кроме того, ведомство упомянуло, что министерство иностранных дел США утвердило сделку о продаже Нидерландам аналогичных ракет на сумму около 700 миллионов долларов. Конгресс США был уведомлен о данных сделках. У законодательного органа США теперь есть месяц для того, чтобы изучить их и принять решение о возможной блокировке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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