В США одобрена военная сделка с Польшей

Министерство иностранных дел Соединенных Штатов одобрило возможную сделку о продаже Польше управляемых ракет с дальностью действия увеличенной стоимостью приблизительно 1,275 миллиарда долларов, сообщило в среду Управление по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States