За последние 24 часа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по группировкам наёмников из украинского "Иностранного легиона", как сообщили в четверг представители пресс-службы Министерства обороны России.
Согласно информации, оперативно-тактическая авиация, а так же ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника. Кроме солдат Украины пострадали наемники из "Иностранного легиона" в 122 районах.
За прошедшие сутки российские зенитные ракетные системы сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. С учетом всех действий спецоперации были уничтожены 592 украинских боевых самолета, 270 вертолетов, 23 132 беспилотных аппарата, 509 зенитных ракетных систем, 15 831 танк и другая боевая бронированная техника, 1274 реактивных систем залпового огня, 9115 артиллерийских орудий и минометов, а также 21 288 единиц специализированной военной автомобильной техники.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.