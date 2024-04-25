ВС РФ нанесли удар по "Иностранному легиону"

ВКС РФ нанесли удар по иностранным наемникам на Украине

За последние 24 часа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по группировкам наёмников из украинского "Иностранного легиона", как сообщили в четверг представители пресс-службы Министерства обороны России.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно информации, оперативно-тактическая авиация, а так же ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику противника. Кроме солдат Украины пострадали наемники из "Иностранного легиона" в 122 районах.

За прошедшие сутки российские зенитные ракетные системы сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. С учетом всех действий спецоперации были уничтожены 592 украинских боевых самолета, 270 вертолетов, 23 132 беспилотных аппарата, 509 зенитных ракетных систем, 15 831 танк и другая боевая бронированная техника, 1274 реактивных систем залпового огня, 9115 артиллерийских орудий и минометов, а также 21 288 единиц специализированной военной автомобильной техники.