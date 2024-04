ВС РФ нанесли удар по "Иностранному легиону"

За последние 24 часа Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по группировкам наёмников из украинского "Иностранного легиона", как сообщили в четверг представители пресс-службы Министерства обороны России.

