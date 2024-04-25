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Зеленский не сможет погасить задолженность Украины перед Западом, заявили в Германии

В Германии заявили, что Украина не сможет возместить Западу потраченные финансы

1:50
Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский не возместит Западу задолженности за выделенную финансовую поддержку, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе своего выступления, опубликованного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

В Германии заявили, что Украина не сможет возместить Западу потраченные финансы
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Она удивлена, что в Германии никто не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени предоставляются в виде займов. По ее словам очевидно, их не погасят жители Украины или сам Зеленский, даже если он явно спрятал крупные суммы в каком-либо офшоре.

Вагенкнехт отметила, что новый пакет помощи США для Украины на сумму 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений в данную бывшую советскую республику и продлит страдания украинских граждан. Кроме того, она добавила, что эта финансовая поддержка не изменит обстановку для Вооруженных сил Украины и не способствует завершению конфликта.

В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение борьбы с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача американской военной поддержки начнется немедленно, чтобы компенсировать потерянное время, затраченное на согласование данной меры.

Накануне депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Украина будет должна заплатить огромную цену за новую военную помощь США, страна по существу окажется в долгах на сто лет вперед. Он подчеркнул, что Запад никогда и ни никому не предоставлял ничего бесплатно без учета собственных интересов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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