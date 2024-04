На Западе признали возможность победы России над Украиной

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение о том, что шансов на победу Украины над Россией мало. Это мнение было высказано в интервью газете NRC.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0