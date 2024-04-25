На Западе признали возможность победы России над Украиной

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение о том, что шансов на победу Украины над Россией мало. Это мнение было высказано в интервью газете NRC.
Нидерланды, по словам Кайсы, наблюдает, что Россия смогла восстановиться после больших потерь гораздо быстрее, чем предполагали многие эксперты. РФ перешла на военную экономику, увеличила производство оружия и пополнила арсенал гораздо быстрее, чем ожидалось.
По ее словам, это обострило ситуацию, и существует вероятность того, что Украине не удастся одержать победу над Россией.
Оллонгрен охарактеризовала текущее положение на передовой как сложное из-за дефицита боеприпасов. Она также отметила, что России удалось подавить украинскую ПВО, и Украине требуется ее усиление.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости получения семи зенитно-ракетных комплексов Patriot для эффективного противодействия России. У Нидерландов есть четыре таких комплекса, однако исполняющая обязанности главы Министерства обороны назвала передачу хотя бы одного из них Украине сложным вопросом. "Мы говорим о недостатке ресурсов, в том числе для Нидерландов, — отметила она. — Мы, конечно, можем что-то предпринять, но это требует сотрудничества с другими странами".
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".