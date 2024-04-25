На Западе признали возможность победы России над Украиной

И.о главы обороны Нидерландов: Россия может победить в украинском конфликте

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение о том, что шансов на победу Украины над Россией мало. Это мнение было высказано в интервью газете NRC.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Нидерланды, по словам Кайсы, наблюдает, что Россия смогла восстановиться после больших потерь гораздо быстрее, чем предполагали многие эксперты. РФ перешла на военную экономику, увеличила производство оружия и пополнила арсенал гораздо быстрее, чем ожидалось.

По ее словам, это обострило ситуацию, и существует вероятность того, что Украине не удастся одержать победу над Россией.

Оллонгрен охарактеризовала текущее положение на передовой как сложное из-за дефицита боеприпасов. Она также отметила, что России удалось подавить украинскую ПВО, и Украине требуется ее усиление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости получения семи зенитно-ракетных комплексов Patriot для эффективного противодействия России. У Нидерландов есть четыре таких комплекса, однако исполняющая обязанности главы Министерства обороны назвала передачу хотя бы одного из них Украине сложным вопросом. "Мы говорим о недостатке ресурсов, в том числе для Нидерландов, — отметила она. — Мы, конечно, можем что-то предпринять, но это требует сотрудничества с другими странами".