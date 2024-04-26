Зеленский признал, что Украина не победит без поставок Запада

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На Украине заявили, что ВСУ не смогут достичь успеха без помощи США

Силовые структуры » Военные новости

Украина создает новые отряды ВСУ, однако ожидает от Запада их оснащение, заявил в пятницу Владимир Зеленский. В данный период формируются дополнительные отряды с целью укрепления позиций ВСУ.

На Украине заявили, что ВСУ не смогут достичь успеха без помощи США
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зеленский заявил, что новые отряды нуждаются в поддержке, также как и уже находящиеся на передовой отряды. В ходе своего выступления на заседании контактной группы формата "Рамштайн", Зеленский отметил, что украинская делегация во "Рамштайне" представит подробные сведения.

Президент Украины так же заявил, что даже самые опытные военнослужащие не способны изменить исход войны без необходимого количества вооружения.

Кроме того, он обратился к союзникам с просьбой предоставить больше дальнобойного оружия, включая ракеты Scalp и ATACMS, а также комплексы ПВО "Пэтриот" в числе семи единиц.

Президент США Джо Байден подписал закон об оказании помощи международным союзникам, в том числе Украине, которая получила 61 миллиард долларов для продолжения противостояния с Россией. В Пентагоне сразу после подписания соответствующего документа сообщили о возобновлении военных поставок на Украину на общую сумму 1 миллиард долларов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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