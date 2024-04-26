Зеленский признал, что Украина не победит без поставок Запада

Украина создает новые отряды ВСУ, однако ожидает от Запада их оснащение, заявил в пятницу Владимир Зеленский. В данный период формируются дополнительные отряды с целью укрепления позиций ВСУ.
Зеленский заявил, что новые отряды нуждаются в поддержке, также как и уже находящиеся на передовой отряды. В ходе своего выступления на заседании контактной группы формата "Рамштайн", Зеленский отметил, что украинская делегация во "Рамштайне" представит подробные сведения.
Президент Украины так же заявил, что даже самые опытные военнослужащие не способны изменить исход войны без необходимого количества вооружения.
Кроме того, он обратился к союзникам с просьбой предоставить больше дальнобойного оружия, включая ракеты Scalp и ATACMS, а также комплексы ПВО "Пэтриот" в числе семи единиц.
Президент США Джо Байден подписал закон об оказании помощи международным союзникам, в том числе Украине, которая получила 61 миллиард долларов для продолжения противостояния с Россией. В Пентагоне сразу после подписания соответствующего документа сообщили о возобновлении военных поставок на Украину на общую сумму 1 миллиард долларов.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".