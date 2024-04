Зеленский признал, что Украина не победит без поставок Запада

Украина создает новые отряды ВСУ, однако ожидает от Запада их оснащение, заявил в пятницу Владимир Зеленский. В данный период формируются дополнительные отряды с целью укрепления позиций ВСУ.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication