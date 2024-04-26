ВКС РФ нанесли удар по базе наемников в сирийской провинции Хомс

ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции

Воздушно-космические войска России уничтожили два обнаруженных места базирования боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горной цепи Аль-Амур в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по урегулированию конфликтов сторон (ЦУК) генерал-майор Юрий Попов.

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Генерал-майор заявил, что атаками ВКС России были уничтожены два места базирования боевиков, покинувших зону Эт-Танф и скрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в области Хомс.

По его информации, из-за обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны боевиков из района Фатира позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин в области Идлиб был ранен один сирийский военнослужащий.