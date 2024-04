ВКС РФ нанесли удар по базе наемников в сирийской провинции Хомс

Воздушно-космические войска России уничтожили два обнаруженных места базирования боевиков, скрывавшихся в труднодоступных районах горной цепи Аль-Амур в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по урегулированию конфликтов сторон (ЦУК) генерал-майор Юрий Попов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International