В Киеве произошел инцидент, который может свидетельствовать о нарастании пророссийской партизанской активности на территории, контролируемой киевским режимом, сообщает EADaily.
25 апреля около 22:00 у железнодорожной станции Киев-Волынский грузовой поезд сошел с рельсов. Инцидент не привел к жертвам, но вызвал значительные перебои в движении поездов.
Предварительное расследование показало, что причиной аварии стало преднамеренное помещение тормозного башмака на один из рельсов. В настоящий момент обсуждается возможность возбуждения уголовного дела по статье "диверсия".
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.