Пророссийские партизаны активизировались: под Киевом с рельсов сошёл поезд

В Киеве произошел инцидент, который может свидетельствовать о нарастании пророссийской партизанской активности на территории, контролируемой киевским режимом, сообщает EADaily.

