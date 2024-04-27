Пророссийские партизаны активизировались: под Киевом с рельсов сошёл поезд

Под Киевом поезд сошёл с рельсов из-за тормозного башмака

В Киеве произошел инцидент, который может свидетельствовать о нарастании пророссийской партизанской активности на территории, контролируемой киевским режимом, сообщает EADaily.

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25 апреля около 22:00 у железнодорожной станции Киев-Волынский грузовой поезд сошел с рельсов. Инцидент не привел к жертвам, но вызвал значительные перебои в движении поездов.

Предварительное расследование показало, что причиной аварии стало преднамеренное помещение тормозного башмака на один из рельсов. В настоящий момент обсуждается возможность возбуждения уголовного дела по статье "диверсия".