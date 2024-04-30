ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Очеретино.
Украинские Вооруженные Силы переместились от большинства своих позиций вблизи Керамика к селу Архангельское. Район, где были развернуты украинские войска, был насыщен различными подразделениями. Разнообразие войск изначально должно было обеспечить преимущество ВСУ для защиты Очеретино, но стало скорее недостатком. В настоящее время отсутствует централизованное сопротивление со стороны украинских вооруженных сил.
Успех этих боестолкновений может привести к конечному обрушению линию обороны ВСУ на Донецком направлении.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.