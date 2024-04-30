Российские войска одержали победу в боестолкновении у Очеретино

Русские войска продвинулись к посёлку Очеретино

ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Очеретино.

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Украинские Вооруженные Силы переместились от большинства своих позиций вблизи Керамика к селу Архангельское. Район, где были развернуты украинские войска, был насыщен различными подразделениями. Разнообразие войск изначально должно было обеспечить преимущество ВСУ для защиты Очеретино, но стало скорее недостатком. В настоящее время отсутствует централизованное сопротивление со стороны украинских вооруженных сил.

Успех этих боестолкновений может привести к конечному обрушению линию обороны ВСУ на Донецком направлении.