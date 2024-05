Первые самолёты F-16 могут прибыть на Украину в мае

Представитель ВВС Украины Илья Евлаш заявил, что обещанные Украине самолёты F-16 будут поставлены после Пасхи.

Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд is licensed under public domain