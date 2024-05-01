Первые самолёты F-16 могут прибыть на Украину в мае

Представитель ВВС Украины: самолёты F-16 будут поставлены на Украину в мае

Представитель ВВС Украины Илья Евлаш заявил, что обещанные Украине самолёты F-16 будут поставлены после Пасхи.

Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд is licensed under public domain

Самолёты будут поставлены из Дании, Нидерландов и, возможно, других стран НАТО. Обучение пилотов уже завершается. Однако ни качество, ни количество поставленных самолётов по мнению военных экспертов не смогут как-либо повлиять на ход военных действий.

Владимир Путин говорил, что самолёты F-16 будут сбиваться, а если их попробуют запускать с аэродромов НАТО, то удары могут быть нанесены по местам их базирования и вне территории Украины.