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США толкает Европу к войне с Россией: эксперт назвал истинную причину заявлений Макрона

Эксперт Шатров заявил, что США толкает Европу к войне с Россией

1:12
Силовые структуры » Военные новости

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров выразил мнение, что планы войны уже существуют в штабах стран Европы, сообщает EADaily.

Эксперт Шатров заявил, что США толкает Европу к войне с Россией
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Это заявление было сделано в ответ на высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который указал на то, что дискуссии о войне среди лидеров Евросоюза свидетельствуют об их истинных намерениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон ясно обозначил условия, при которых Франция может ввести войска: если Россия прорвет фронт и Украина обратится за помощью. Это, по словам Шатрова, было одним из самых открытых заявлений на сегодняшний день.

Шатров также подчеркнул, что, на его взгляд, США активно толкают Европу к конфликту, используя своё влияние и политические инструменты. Это приводит к тому, что, несмотря на отсутствие прямой заинтересованности в войне, Европа фактически готовится к ней под внешним давлением. Шатров выразил обеспокоенность тем, что европейские лидеры не могут противостоять этому давлению, что делает возможность войны более реальной.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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