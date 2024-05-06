На Украине сравнили удар ВКС РФ по складу боеприпасов ВСУ с землетрясением

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ВКС России применили бомбу с "эффектом землетрясения"

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Удар российской авиабомбы по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Моначиновке вызвал ощущение землетрясения. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

ВКС России применили бомбу с "эффектом землетрясения"
Фото: flickr.com by Артем Катранжи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Начальник местного следственного управления заявил, что все вокруг вздрогнуло, как при землетрясении. Одним ударом уничтожена целая улица. Оружие такой мощности против ВСУ применили впервые.

Согласно сообщению, по складу была сброшена фугасная авиабомба ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий.

Бомба, содержащая 670 килограммов взрывчатого вещества, вызвала разрушения с "эффектом землетрясения".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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