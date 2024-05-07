Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где любят отдыхать руководители России
Новый фильм Гая Ричи можно будет легально посмотреть в интернете сразу по выходе
Ветеринары ответили, стоит ли переживать из-за мурлыканья кошки
Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной
Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо
Александр Буйнов показал снег в мае: "Совсем не майская погода"
Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон
Память кошек: как они хранят информацию
Оформить ОСАГО можно в другом регионе без прописки
На Украине мобилизуют опасных преступников

В рядах ВСУ находится более 11000 подозреваемых в тяжких преступлениях

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Антикоррупционный центр NGL.media сообщил, что рассмотрение около 11 тысяч уголовных дел на территории Украины было приостановлено из-за мобилизации обвиняемых.

В рядах ВСУ находится более 11000 подозреваемых в тяжких преступлениях
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В основном речь идёт о делах, связанных с кражами, наркотиками, серьёзными дорожно-транспортными происшествиями, присвоением или растратой имущества, взяточничеством и злоупотреблением служебным положением. Однако также были приостановлены дела по факту пособничества в заказном убийстве и изнасиловании.

Мобилизация на Украине затрагивает всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Принято решение о принудительной депортации украинцев из европейских стран. Заболевания и статус подследственного более основанием против отправки на фронт не являются. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее Дмитрий Плотников От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной
Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо
Александр Буйнов показал снег в мае: "Совсем не майская погода"
Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон
Память кошек: как они хранят информацию
Оформить ОСАГО можно в другом регионе без прописки
Как бороться с колорадским жуком
Кинокритик Шпагин назвал лучших актёров без образования. Среди них — Ия Саввина
В ГИБДД призвали водителей не оставлять свой номер под стеклом машины на парковке
Губерниев сообщил Дзюбе, что верит в него, и призвал футболиста "прибавлять"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников