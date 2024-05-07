На Украине мобилизуют опасных преступников

Антикоррупционный центр NGL.media сообщил, что рассмотрение около 11 тысяч уголовных дел на территории Украины было приостановлено из-за мобилизации обвиняемых.
В основном речь идёт о делах, связанных с кражами, наркотиками, серьёзными дорожно-транспортными происшествиями, присвоением или растратой имущества, взяточничеством и злоупотреблением служебным положением. Однако также были приостановлены дела по факту пособничества в заказном убийстве и изнасиловании.
Мобилизация на Украине затрагивает всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Принято решение о принудительной депортации украинцев из европейских стран. Заболевания и статус подследственного более основанием против отправки на фронт не являются.
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