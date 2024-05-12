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Денис Пушилин заявил, что после освобождения Часову Ярау определят регион-шеф для восстановления

Пушилин заявил, что у Часова Яра появится регион-шеф

Силовые структуры » Военные новости

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил, что после того, как город Часов Яр будет освобождён от Вооружённых сил Украины (ВСУ), ему определят регион-шеф для проведения восстановительных работ.

Пушилин заявил, что у Часова Яра появится регион-шеф
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Это будет сделано, когда в городе появится возможность для работы профильных ведомств — разминирована территория и разобраны завалы.

"Абсолютно точно будет определен регион-шеф, но это будет чуть позже — после того, как будет населенный пункт освобожден, как там появится возможность отработать профильным ведомствам. Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта", — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР отмечал, что российские войска оптимистично настроены относительно перспектив освобождения города Часова Яр, который является одним из ключевых логистических хабов ВСУ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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