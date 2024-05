Денис Пушилин заявил, что после освобождения Часову Ярау определят регион-шеф для восстановления

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил, что после того, как город Часов Яр будет освобождён от Вооружённых сил Украины (ВСУ), ему определят регион-шеф для проведения восстановительных работ.

