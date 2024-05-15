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Военный обозреватель назвал задачи, которые стоят перед новым министром обороны Андреем Белоусовым

Эксперт назвал задачи, которые стоят перед новым министром обороны

0:53
Силовые структуры » Военные новости

Военный обозреватель Александр Шарковский считает, что новый министр обороны РФ Андрей Белоусов должен проявить значительные хозяйственные способности на своем посту, так как российское военное ведомство очень большое.

Эксперт назвал задачи, которые стоят перед новым министром обороны
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В первую очередь, министр должен сосредоточиться на тыловом обеспечении, особенно на поставках боеприпасов и техники войскам, что требует систематичной работы, сообщает "Военное дело".

Шарковский отметил, что будет сформирована тыловая команда для выполнения этой серьезной задачи. По его мнению, новое вооружение, особенно дроны, сейчас необходимы на фронте. Ранее их поставками занимались волонтерские организации, и обозреватель надеется, что Белоусов исправит эту ситуацию, наладив промышленное производство военных БПЛА в России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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