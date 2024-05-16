Зеленский винит весь мир кроме самого себя за неудачи в Харьковской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC возложил ответственность за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам президента Украины, ситуация на фронте остаётся тяжёлой, а бригады не могут быть полностью укомплектованы, поскольку в течение нескольких месяцев не получали помощь от США. На вопрос ведущего, можно ли считать происходящее в Харькове виной США, Зеленский ответил: "Это вина мира".

Между тем, стало известно, что украинские силовики разворовали огромные средства, выделявшиеся на укрепление границы с Россией, и возведение оборонительных сооружений оказалось блефом, пока российские войска их не только не взяли штурмом — они их даже не обнаружили.