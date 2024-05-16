Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC возложил ответственность за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир".
По словам президента Украины, ситуация на фронте остаётся тяжёлой, а бригады не могут быть полностью укомплектованы, поскольку в течение нескольких месяцев не получали помощь от США. На вопрос ведущего, можно ли считать происходящее в Харькове виной США, Зеленский ответил: "Это вина мира".
Между тем, стало известно, что украинские силовики разворовали огромные средства, выделявшиеся на укрепление границы с Россией, и возведение оборонительных сооружений оказалось блефом, пока российские войска их не только не взяли штурмом — они их даже не обнаружили.
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.