Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создан "умный бинт" для лечения хронических ран
Российская компания "Катюша" запустила массовое производство принтеров и МФУ
Демократы готовят сенсацию: Байден может сняться с выборов
Пять эффективных методов для стимуляции роста бровей
Актриса Марина Кравец поздравила мужа с днём рождения
Каждый пятый россиянин получил отказ в шенгенской визе в 2023 году
Как победить проволочника
В Олимпийской деревне в Париже для детей спортсменов будет открыт детский сад
Россия выдворяет британского военного атташе

Зеленский винит весь мир кроме самого себя за неудачи в Харьковской области

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC возложил ответственность за сложную ситуацию вокруг Харькова на "весь мир".

Зеленский винит весь мир кроме самого себя за неудачи в Харьковской области
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам президента Украины, ситуация на фронте остаётся тяжёлой, а бригады не могут быть полностью укомплектованы, поскольку в течение нескольких месяцев не получали помощь от США. На вопрос ведущего, можно ли считать происходящее в Харькове виной США, Зеленский ответил: "Это вина мира".

Между тем, стало известно, что украинские силовики разворовали огромные средства, выделявшиеся на укрепление границы с Россией, и возведение оборонительных сооружений оказалось блефом, пока российские войска их не только не взяли штурмом — они их даже не обнаружили. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Обнаружена звезда с крупнейшим протопланетным диском из когда-либо открытых
В РФ набирает обороты яхтенный туризм
Финомбудсмен: мисселинг чаще всего используется при продажах ИСЖ
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант?
Болгария требует сотни миллионов евро за прекращение поставок российского газа
Овощной пунш: полезный детокс-напиток
Путин: Россия и Китай договорились содействовать взаимным инвестициям
Юрий Гниенко: при укусах насекомых всегда лучше сразу обратиться к врачу
Почему стоит посадить лоропеталум 
Иван Ургант показал свою семью на одном снимке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников