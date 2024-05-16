Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов
Кристина Орбакайте заявила, что ее беспощадно критиковали как певицу
Си Цзиньпин одобрит мирную конференцию по Украине только при участии России
Выдача американских виз россиянам значительно сократилась в 2024
В Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав
Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров
Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите
Эксперты назвали самые ревнивые породы кошек
Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

Эксперты МАГАТЭ опровергли миф о военном использовании территории ЗАЭС

Силовые структуры » Военные новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели осмотр Запорожской АЭС (ЗАЭС). В ходе осмотра они не обнаружили признаков того, что с территории станции могли запускаться беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Специалисты осмотрели периметр станции и другие здания, к которым у них был доступ. В агентстве уточнили, что ни тяжёлого оружия, ни признаков запуска БПЛА с территории ЗАЭС обнаружено не было.

Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на опасность обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Эксперты выражали озабоченность, говорили о недопустимости обстрелов станции, но никогда не акцентировали внимания на том, кто их производит. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино
PLOS Med: каждый год жара во всем мире уносит более 150 тыс. жизней
Дикий бык напал на туристку на пляже Мексики
Как приготовить ароматный чай с лемонграссом
Что следует избегать перед маникюром: основные запреты и правила
Агутина обрадовала высокая награда: приятно быть звездой
Болгария намерена отсудить у "Газпрома" €400 млн
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников