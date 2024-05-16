Эксперты МАГАТЭ опровергли миф о военном использовании территории ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели осмотр Запорожской АЭС (ЗАЭС). В ходе осмотра они не обнаружили признаков того, что с территории станции могли запускаться беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

Специалисты осмотрели периметр станции и другие здания, к которым у них был доступ. В агентстве уточнили, что ни тяжёлого оружия, ни признаков запуска БПЛА с территории ЗАЭС обнаружено не было.

Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на опасность обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Эксперты выражали озабоченность, говорили о недопустимости обстрелов станции, но никогда не акцентировали внимания на том, кто их производит.