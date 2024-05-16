Дания готовится к войне: Расмуссен подталкивает НАТО к конфликту с Россией у границ Украины

Политолог Ищенко раскрыл планы Дании по столкновению НАТО с Россией

Политолог Ростислав Ищенко проанализировал датские планы по поводу европейской войны.

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Ищенко утверждает, что Дания, несмотря на отсутствие сильной армии, стремится заработать на войне. Бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пытается вовлечь НАТО в войну с Россией.

Ищенко указывает, что США также стремятся привлечь к войне Прибалтику, Польшу и Румынию, хотя эти страны не горят желанием участвовать. Расмуссен предлагает альтернативный и опасный план: размещение систем ПВО НАТО у границ Украины для нейтрализации российских ракет с территории стран НАТО, что, по его мнению, не приведет к масштабной войне, сообщает "Военное дело".

Однако Ищенко отмечает, что такие действия опасны, поскольку системы Aegis, размещенные в Румынии и Польше, могут угрожать российским ВКС и имеют способность запускать крылатые ракеты с дальностью до 5 тысяч километров, включая ядерные. Россия не сможет игнорировать эту угрозу и будет вынуждена уничтожить эти системы, что приведет к прямой конфронтации с НАТО.

Ищенко заключает, что Расмуссен планирует заработать на войне, вне зависимости от исхода конфликта.