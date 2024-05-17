Владимир Путин: легитимность Зеленского имеет значение для подписания договоров

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после двухдневного визита в Китай ответил на вопрос, имеет ли для России значение легитимность Зеленского.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Он сказал, что легитимность нахождения у власти президента Зеленского имеет значение, поскольку она определяет возможность подписания с ним каких-либо договоров по итогам боевых действий. Таким образом, Путин дал знак, что с президентом, чьё нахождение у власти нелегитимно даже по собственным украинским законам, не имеет смысла что-либо подписывать.

В марте 2024 года должны были состояться президентские выборы на Украине. Они не были проведены, никаких конституционных действий для правового обоснования своего нахождения у власти Зеленский не предпринимал, так что с 21 мая — дня, когда должна была состояться инаугурация нового президента, он должен считаться не президентом, а узурпатором. Соответственно никакие договора с Зеленским законной силы не имеют.