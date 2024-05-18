Один выстрел из "убийцы дронов" обойдётся в 13 центов: в Британии разрабатывают "энергетическое оружие"

В Британии создают новое "энергетическое оружие"

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Современные зенитные ракеты эффективны против воздушных целей, но имеют несколько проблем: высокая стоимость и необходимость времени на перезарядку. Использование дорогих ракет против дешевых беспилотников экономически невыгодно.

Фото: Официальный сайт Правительства Великобритании by PA Media is licensed under MoD Crown Copyright

Военные некоторых стран разрабатывают альтернативу — оружие направленной энергии (DEW). DEW уничтожает цели за счёт передачи энергии, без использования кинетических элементов, и имеет ряд преимуществ: скорость поражения близка к скорости света, возможность поражать несколько целей с минимальными паузами и потенциальная "бесконечная" стрельба при наличии энергии.

Великобритания активно внедряет DEW. В марте 2024 года было испытано лазерное оружие DragonFire мощностью 50 кВт, способное поражать мелкие цели с высокой точностью и экономичностью (стоимость выстрела менее 10 фунтов стерлингов). Теперь разрабатывается радиочастотное энергетическое оружие, стоимость выстрела которого составляет всего 13 центов. Оно использует радиоволны для выведения из строя дронов, повреждая их электронные компоненты. Система может управляться одним человеком, поражать цели на расстоянии до километра и использоваться на различных платформах.

Испытания радиочастотного оружия с участием британских солдат запланированы на лето. Это оружие должно превзойти традиционные системы ПВО и лазеры, обеспечивая вооруженным силам значительное преимущество на поле боя и помогая сохранять жизни.