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Польский президент мечтает разместить в стране ядерное оружие

Польша настаивает на участии в программе по размещению ядерного оружия

1:03
Силовые структуры » Военные новости

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна готова принять участие в программе НАТО Nuclear sharing. Однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Польша настаивает на участии в программе по размещению ядерного оружия
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявлял, что Польша направила запрос на участие в программе Nuclear sharing и не отзывала его обратно. По словам Дуды, текущее размещение ядерного оружия в Европе связано с границами, которые существовали между распавшейся Организацией Варшавского договора и странами-членами НАТО с начала 1950-х годов.

Россия неоднократно предупреждала о крайней опасности размещения американского ядерного оружия в Польше, поскольку это создаёт критические риски для страны из-за сокращения "подлётного времени". Впрочем, вопрос с размещением в Польше американского ядерного оружия всерьёз обсуждают в руководстве Польши, американцы пока занимают более сдержанную позицию. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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