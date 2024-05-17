Польский президент мечтает разместить в стране ядерное оружие

Польша настаивает на участии в программе по размещению ядерного оружия

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна готова принять участие в программе НАТО Nuclear sharing. Однако окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

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Ранее заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский заявлял, что Польша направила запрос на участие в программе Nuclear sharing и не отзывала его обратно. По словам Дуды, текущее размещение ядерного оружия в Европе связано с границами, которые существовали между распавшейся Организацией Варшавского договора и странами-членами НАТО с начала 1950-х годов.

Россия неоднократно предупреждала о крайней опасности размещения американского ядерного оружия в Польше, поскольку это создаёт критические риски для страны из-за сокращения "подлётного времени". Впрочем, вопрос с размещением в Польше американского ядерного оружия всерьёз обсуждают в руководстве Польши, американцы пока занимают более сдержанную позицию.