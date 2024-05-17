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Опубликована версия взаимосвязи СБУ и теракта на "Северных потоках"

ГУР Украины могло прикрывать исполнителей теракта на "Северных потоках"

2:06
Силовые структуры » ФСБ

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, машину с которым в апреле подорвали в Москве, написал о том, какое отношение спецслужбы Украины могли иметь к взрыву на "Северных потоках".

ГУР Украины могло прикрывать исполнителей теракта на "Северных потоках"
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Запад, чтобы отвести от себя подозрения, сделал виновными украинских дайверов. Однако их роль заключалась в том, чтобы имитировать подрыв в операции по "прикрытию" реальных организаторов и исполнителей теракта.

Американские специалисты, такие как Кристофер Смит — заместитель главы миссии США в Киеве и резидент ЦРУ на Украине, курировали операцию. При помощи руководства Главного управления разведки и Службы безопасности Украины они отобрали и подготовили дайверов. Затем их направили в Румынию, а затем в Польшу, где они арендовали яхту "Андромеда" для имитации подрыва.

Киев позволил США провести эту диверсионно-террористическую операцию "под чужим флагом". Это было сделано для того, чтобы обезопасить своих американских партнёров от прямых обвинений в использовании террористических методов, а также от возможных многомиллиардных исков со стороны собственников газотранспортной системы, особенно из Германии.

США с самого начала проекта балтийского газопровода были его бескомпромиссными противниками. Их цель — ослабить позиции России на международном энергетическом рынке и обеспечить монопольное положение своих производителей сжиженного природного газа в Европе.

Впрочем, операция "прикрытия" оказалась не пригодной, поскольку даже неспециалистам было ясно, что взрывы столь большой мощности на глубине может осуществить государство с очень серьёзным оснащением и наличием высококвалифицированных подрывников. 

Американский журналист Сеймур Херш ещё в 2022 году "слил" в СМИ основные детали подрыва "Северных потоков", где указал на ключевую роль американских спецподразделений, которым помогали с выбором места диверсии норвежские военные. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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