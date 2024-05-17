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ВСУ покинули Купянск: значение города на Харьковском направлении — генерал Липовой

Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова

Силовые структуры » Военные новости

Россия приближается к окружению Харькова. На этом направлении после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, больше нет серьезных оборонительных сооружений. Об этом сообщил корреспонденту URA. RU председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Генерал Липовой: Украина теряет главное звено обороны Харькова
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Падение Купянска для ВСУ — это серьезный удар. Город стратегически важен, так как является одним из ключевых звеньев оборонительного рубежа, выстроенного киевским режимом. Когда звенья начинают выпадать из общей цепи, это указывает на то, что весь фронт на этом направлении может скоро рухнуть. Если этот оборонительный рубеж будет взят, до Харькова практически не останется серьезных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова уже практически предрешен", — заявил Липовой.

Российские вооруженные силы уже близки к окружению Купянска, отметил эксперт.

"В целом наше наступление успешно развивается. Практически каждый день мы видим продвижение на всех направлениях, включая Купянск. Сейчас город окружен со всех сторон, и создается окружение со всеми вытекающими последствиями", — продолжил он.

По его словам, украинские военные уже не верят в возможность удержания Купянска.

"Командование оставило весь состав, который до сих пор обороняется, и отступило далеко за Харьков. Это в духе киевского режима. ВСУ потеряли уверенность и надежду на удержание Купянска. Освобождение города — это лишь вопрос времени", — подчеркнул Липовой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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