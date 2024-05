ВСУ покинули Купянск: значение города на Харьковском направлении — генерал Липовой

Россия приближается к окружению Харькова. На этом направлении после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, больше нет серьезных оборонительных сооружений. Об этом сообщил корреспонденту URA. RU председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license