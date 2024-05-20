Один из главных "поджигателей войны" премьер-министр Эстонии Кая Каллас, незначительность страны которой компенсируется дипломатической гиперактивностью и фанатичной русофобией, Кая Каллас заявила, что инструкторы из стран НАТО уже тренируют украинских солдат на территории Украины.
Кая Каллас подчеркнула, что некоторые страны решают этот вопрос на свой страх и риск. Она уверена, что потери среди иностранных инструкторов не вызовут войну с Россией, поскольку статья НАТО о коллективной обороне не будет автоматически задействована.
По-видимому, Эстония очень желает ускорить эскалацию конфликта НАТО и России. Владимир Путин отмечал, что подобная безответственность объясняется тем, что политики "малых стран Европы" не могут в полной мере почувствовать степень ответственности за свои риторические выпады.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.