Один из главных "поджигателей войны" премьер-министр Эстонии Кая Каллас, незначительность страны которой компенсируется дипломатической гиперактивностью и фанатичной русофобией, Кая Каллас заявила, что инструкторы из стран НАТО уже тренируют украинских солдат на территории Украины.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government