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Боец отряда "Орёл" с позывным Скоба рассказал о военных буднях и об особенностях работы артиллериста

Боец отряда "Орёл": артиллерия — это прежде всего научная дисциплина

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с бойцом добровольческого отряда "Орёл" с позывным Скоба.

Боец отряда "Орёл": артиллерия — это прежде всего научная дисциплина
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Он рассказал о военных буднях и о своей профессии артиллериста.

Для того, чтобы произвести точный выстрел, надо сначала узнать температуру воздуха, — говорит боец. А сами снаряды обычно берут с калибром 122 мм, которые бойцы называют "пульками".

Боец с позывным Скоба — по образованию юрист, на артиллериста не учился, родом из Санкт-Петербурга. Говорит, что артиллерия — это прежде всего научная дисциплина, а уже потом род войск.

По словам бойца, ему хотелось и разобраться в военном деле, и "помочь ребятам".

"Работа артиллериста, — говорит Скоба, — творческая на самом деле. Если подходить с интересом, то можно всему обучиться".

Он сам всему обучился на фронте.

"Вот у меня должность, допустим, вычислителя, — рассуждает боец. — Я, соответственно, подбираю координаты под цель, подхожу к этой цели: с какими мы будем работать припасами, какие подберём гильзы — это уже целое творчество".

Смотрите видеосюжет

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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