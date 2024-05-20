Как новые ЗРК уничтожают цели с точностью на миллиметр: новейшие разработки ВС РФ

Военный обозреватель Даманцев обратил внимание на расширение возможностей ПВО

В своей аналитической статье для журнала "Военное дело" Евгений Даманцев обратил внимание на информацию, опубликованную пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации, касающуюся расширения возможностей противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции. Отмечается внедрение в эксплуатацию самоходных огневых установок (СОУ) 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1-2" на территории Мариупольско-Волновахского позиционного района.

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Этот новый вариант ЗРК обладает существенными улучшениями по сравнению со стандартными моделями. Он оснащен зенитными управляемыми ракетами 9М317, которые отличаются высокими летно-техническими характеристиками благодаря совершенствованию ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ). Это позволяет эффективно противодействовать высокоскоростным целям, таким как авиабомбы, противорадиолокационные ракеты и реактивные снаряды систем HIMARS, на различных участках их траектории, сообщает "Военное дело".

Зенитные ракеты 9М317 оснащены модульной радиолокационной головкой самонаведения, способной работать как с активным, так и с полуактивным радиолокационным самонаведением, что повышает вероятность поражения целей, скрывающихся за рельефом местности. Эти улучшения значительно повышают эффективность системы противовоздушной обороны и укрепляют ее в контексте текущего вооруженного конфликта.