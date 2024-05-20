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Военный обозреватель Даманцев обратил внимание на расширение возможностей ПВО

Силовые структуры » Военные новости

В своей аналитической статье для журнала "Военное дело" Евгений Даманцев обратил внимание на информацию, опубликованную пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации, касающуюся расширения возможностей противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции. Отмечается внедрение в эксплуатацию самоходных огневых установок (СОУ) 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1-2" на территории Мариупольско-Волновахского позиционного района.

Военный обозреватель Даманцев обратил внимание на расширение возможностей ПВО
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Этот новый вариант ЗРК обладает существенными улучшениями по сравнению со стандартными моделями. Он оснащен зенитными управляемыми ракетами 9М317, которые отличаются высокими летно-техническими характеристиками благодаря совершенствованию ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ). Это позволяет эффективно противодействовать высокоскоростным целям, таким как авиабомбы, противорадиолокационные ракеты и реактивные снаряды систем HIMARS, на различных участках их траектории, сообщает "Военное дело".

Зенитные ракеты 9М317 оснащены модульной радиолокационной головкой самонаведения, способной работать как с активным, так и с полуактивным радиолокационным самонаведением, что повышает вероятность поражения целей, скрывающихся за рельефом местности. Эти улучшения значительно повышают эффективность системы противовоздушной обороны и укрепляют ее в контексте текущего вооруженного конфликта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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