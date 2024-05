Как новые ЗРК уничтожают цели с точностью на миллиметр: новейшие разработки ВС РФ

В своей аналитической статье для журнала "Военное дело" Евгений Даманцев обратил внимание на информацию, опубликованную пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации, касающуюся расширения возможностей противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции. Отмечается внедрение в эксплуатацию самоходных огневых установок (СОУ) 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1-2" на территории Мариупольско-Волновахского позиционного района.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0