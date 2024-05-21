В России начались учения по применению ТЯО

В России начались учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия

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В России начались учения, в ходе которых будут отрабатываться вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, первый этап учений включает в себя задачи по получению боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер" и скрытному выдвижению в назначенный район.

Военнослужащие Воздушно-космических сил в рамках учений будут отрабатывать задачи по снаряжению авиационных средств поражения специальными боевыми частями, включая ракеты "Кинжал", а также по вылетам в назначенные районы патрулирования.

Российское руководство подчёркивает, что данные учения призваны стать ответом для стран Запада, руководство которых делает опрометчивые и провокационные заявления относительно возможности вмешательства в украинский кризис.