В России разработали "костюмы-невидимки" для солдат

Представитель компании HiderX рассказал о разработке "костюма-невидимки"

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Артём (позывной "Крокодил"), представитель компании-разработчика HiderX сообщил журналистам NewsInfo.ru о характеристиках и опыте применения "костюмов-невидимок" в зоне спецоперации на Украине.

Фото: Mil.ru by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эти костюмы делают человека не видимым в инфракрасном спектре. По его словам, "костюм-невидимка" весит всего 300 граммов. Ночью поиск людей осуществляется с помощью тепловизоров, так как приборы ночного видения на больших расстояниях неэффективны.

"Принцип экранирования заключается в отражении ИК-диапозона в определенной группе частот. ИК — это от 7 до 14 мкм длина волны. Соответственно, он просто отражает температуру окружающей среды, если простым языком", — рассказал представитель компании.

Как добавил собеседник NewsInfo. Ru, компания разрабатывает как плащи, так и маскхалаты.

Ранее сообщалось, что новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции, избежать обстрела со стороны армии Украины. Компания, разработавшая эту технологию, рассказала, что пятеро военнослужащих провели около трёх дней в убежище, которое они называли «лисьей норой», под обстрелом украинских военных. В результате обстрела один из российских военных получил ранение, пробив лёгкое и повредив руку.

Солдатам повезло укрыться в убежище, что позволило им избежать атак дронов ВСУ. Затем они надели маскировочные халаты и разделили группу на две части.