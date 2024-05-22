Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В МИД РФ напомнили, что россияне, которые посетят ОИ-2024, столкнутся с рисками
BestDoctor: получить препараты по ДМС можно по программе лекарственного страхования
Кинокритик Шпагин сообщил, что на роль Жириновского идеально подойдёт Безруков
Хирург Умнов: только врачи способны помочь с проблемой алкогольной зависимости
Венеция заработала почти 1 млн евро на туристическом сборе за один месяц
Никол Пашинян решил побороться за влияние с Армянской Церковью
Три компонента аромата для достижения омолаживающего эффекта
В ГИБДД назвали самые частые ночные штрафы для водителей
Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд
США снимают с себя ответственность за применение их оружия на Украине

В США снимают с себя ответственность за применение их оружия против России

Силовые структуры » Военные новости

Украина сама должна решать, наносить ли удары вглубь территории РФ, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о возможности снятия ограничений на использование Киевом американского оружия.

В США снимают с себя ответственность за применение их оружия против России
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Ранее американские чиновники заявляли, что при поставках вооружений брали с киевского режима гарантии, что вооружение не будет использовано против регионов России в границах 1991 года. Однако теперь этот запрет фактически снят. 

Однако информация о том, что применение дорогостоящих и дальнобойных американских систем ведётся при участии американских военспецов давно уже вышла за рамки спецслужб. 

Остаётся только догадываться, сознают ли в США степень угрозы мировой стабильности, если "украинцы" применят американское дальнобойное оружие против какого-либо стратегического объекта на территории РФ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Ксению Собчак восхитили фотографии Анны Пересильд
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Венеция заработала почти 1 млн евро на туристическом сборе за один месяц
Никол Пашинян решил побороться за влияние с Армянской Церковью
Три компонента аромата для достижения омолаживающего эффекта
В США снимают с себя ответственность за применение их оружия против России
В ГИБДД назвали самые частые ночные штрафы для водителей
Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд
Президент Йоханнес: Румыния не намерена отправлять войска на Украину
Актёр Рузиль Минекаев показал маленького сына
Зеленский намерен посетить празднование 80-летия высадки в Нормандии
Три сорта свёклы, дающие вкуснейшие плоды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников