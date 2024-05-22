Украина сама должна решать, наносить ли удары вглубь территории РФ, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о возможности снятия ограничений на использование Киевом американского оружия.
Ранее американские чиновники заявляли, что при поставках вооружений брали с киевского режима гарантии, что вооружение не будет использовано против регионов России в границах 1991 года. Однако теперь этот запрет фактически снят.
Однако информация о том, что применение дорогостоящих и дальнобойных американских систем ведётся при участии американских военспецов давно уже вышла за рамки спецслужб.
Остаётся только догадываться, сознают ли в США степень угрозы мировой стабильности, если "украинцы" применят американское дальнобойное оружие против какого-либо стратегического объекта на территории РФ.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.