США снимают с себя ответственность за применение их оружия на Украине

Украина сама должна решать, наносить ли удары вглубь территории РФ, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о возможности снятия ограничений на использование Киевом американского оружия.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain