США снимают с себя ответственность за применение их оружия на Украине

В США снимают с себя ответственность за применение их оружия против России

Украина сама должна решать, наносить ли удары вглубь территории РФ, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен, говоря о возможности снятия ограничений на использование Киевом американского оружия.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Ранее американские чиновники заявляли, что при поставках вооружений брали с киевского режима гарантии, что вооружение не будет использовано против регионов России в границах 1991 года. Однако теперь этот запрет фактически снят.

Однако информация о том, что применение дорогостоящих и дальнобойных американских систем ведётся при участии американских военспецов давно уже вышла за рамки спецслужб.

Остаётся только догадываться, сознают ли в США степень угрозы мировой стабильности, если "украинцы" применят американское дальнобойное оружие против какого-либо стратегического объекта на территории РФ.