Крым подвергся массированной ракетной атаке со стороны ВСУ, были зафиксированы взрывы и работа ПВО над крупными городами республики.

"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщает глава республики Сергей Аксёнов.

"Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации".