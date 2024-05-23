Крым подвергся массированной ракетной атаке со стороны ВСУ, были зафиксированы взрывы и работа ПВО над крупными городами республики.
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщает глава республики Сергей Аксёнов.
"Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации".
В ходе атаки большая часть средств поражения была уничтожена.
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