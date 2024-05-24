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"Может вести боевые действия сколько нужно": на каких условиях Путин готов прекратить конфликт на Украине

Reuters: Путин готов остановить СВО на текущих линиях фронта

1:38
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин готов остановить спецоперацию на Украине путём переговоров о прекращении огня. Для этого Киев должен признать текущие линии фронта, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре анонимных российских источника.

Reuters: Путин готов остановить СВО на текущих линиях фронта
Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По их словам агентство делает вывод, что глава России готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не согласятся на мирный договор.

Три источника, якобы знакомые с обстановкой в окружении Путина, сообщили Reuters, что российский лидер выразил разочарование некоторым советникам, что Запад пытается загнать переговоры в тупик.

"Путин может вести боевые действия столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня и заморозке конфликта", — сказал четвёртый источник, осведомлённый о разговорах на высшем уровне в Кремле.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу агентства прокомментировать эти данные, заявил, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога и не хочет вечных боевых действий.

Министерства иностранных дел и обороны Украины не ответили на запросы агентства.

Reuters напоминает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял о невозможности мира на условиях Путина. А госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на прошлой неделе, выразил сомнения в заинтересованности Кремля в серьёзных переговорах.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия готовится к войне с НАТО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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