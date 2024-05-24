Президент России Владимир Путин готов остановить спецоперацию на Украине путём переговоров о прекращении огня. Для этого Киев должен признать текущие линии фронта, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре анонимных российских источника.
По их словам агентство делает вывод, что глава России готов продолжать борьбу, если Киев и Запад не согласятся на мирный договор.
Три источника, якобы знакомые с обстановкой в окружении Путина, сообщили Reuters, что российский лидер выразил разочарование некоторым советникам, что Запад пытается загнать переговоры в тупик.
"Путин может вести боевые действия столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня и заморозке конфликта", — сказал четвёртый источник, осведомлённый о разговорах на высшем уровне в Кремле.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу агентства прокомментировать эти данные, заявил, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога и не хочет вечных боевых действий.
Министерства иностранных дел и обороны Украины не ответили на запросы агентства.
Reuters напоминает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял о невозможности мира на условиях Путина. А госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на прошлой неделе, выразил сомнения в заинтересованности Кремля в серьёзных переговорах.
Ранее в Госдуме рассказали, как Россия готовится к войне с НАТО.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.