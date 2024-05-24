ВСУ недовольны качеством американских ракет и снарядов

Американские боеприпасы со спутниковым наведением, предоставленные Киеву, не справляются с российскими помехами. В результате ВСУ были вынуждены прекратить использование некоторых видов западного вооружения, пишет издание Washington Post.
Источники сообщают, что Киев поделился этой информацией с представителями США, однако не получил никакого ответа. Пентагон просто отказался комментировать эти жалобы.
Впрочем, известно, что США зачастую отправляют на Украину устаревшие снаряды, технику, тогда как новейшие образцы боеприпасов и ракет оставляют для своих нужд, опасаясь, во-первых, попадания этих образцов в руки русских, а во-вторых, репутационного ущерба для своих оружейников.
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