США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины

2:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Как заявил глава комитета палаты представителей Майкл Маккол, США продолжат поставлять Тайваню оборонительные вооружения в соответствии с законом 1979 года.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

26 мая американская делегация во главе с Майклом Макколом прибыла на Тайвань. Визит продлится четыре дня. В этот же день глава администрации острова Лай Циндэ, недавно вступивший в должность, принял американцев. Конгрессмен Майкл Маккол посетил Тайвань с визитом. В ходе своего визита он сообщил, что США будут поставлять Тайваню новое вооружение, в отличие от Украины, которая получала старое. Маккол отметил, что война за Тайвань будет происходить преимущественно на море и в небе, поэтому будут востребованы более современные и высокотехнологичные системы вооружений.

Кроме того, Маккол высказал своё мнение относительно недавних учений Китая вблизи Тайваня. Он считает, что эти учения свидетельствуют об отсутствии у Пекина желания действовать мирным путём.

Китай считает, что Лай Циндэ стремится к независимости острова, тем самым приближая его к грани войны. На прошлой неделе китайские военные провели учения вблизи Тайваня. Были отработаны маневры по блокированию острова и уничтожению "центров принятия решений" сепаратистов.

КНР готов мириться с тем, что тайваньский режим именует себя "Китайской Республикой", но готов применить вооружённые силы для уничтожения сепаратистов. Между тем, за прошедшие 75 лет с отделения острова сепаратисты практически вытеснили с политического поля бывших преемников эмигрантов гоминьдановцев с материкового Китая.

США сдавать без боя "непотопляемый авианосец" у берегов Китая не намерены, хотя с международно-правовой точки зрения они никоим образом не могут легально вмешаться, если Китай вознамерится уничтожить сепаратистский режим на принадлежащем ему острове (независимость острова от КНР не признают даже сами США).