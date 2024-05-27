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США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины

2:13
Силовые структуры » Военные новости

Как заявил глава комитета палаты представителей Майкл Маккол, США продолжат поставлять Тайваню оборонительные вооружения в соответствии с законом 1979 года.

США обещали поставки Тайваню новейшего вооружения в отличие от Украины
Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

26 мая американская делегация во главе с Майклом Макколом прибыла на Тайвань. Визит продлится четыре дня. В этот же день глава администрации острова Лай Циндэ, недавно вступивший в должность, принял американцев. Конгрессмен Майкл Маккол посетил Тайвань с визитом. В ходе своего визита он сообщил, что США будут поставлять Тайваню новое вооружение, в отличие от Украины, которая получала старое. Маккол отметил, что война за Тайвань будет происходить преимущественно на море и в небе, поэтому будут востребованы более современные и высокотехнологичные системы вооружений. 

Кроме того, Маккол высказал своё мнение относительно недавних учений Китая вблизи Тайваня. Он считает, что эти учения свидетельствуют об отсутствии у Пекина желания действовать мирным путём.

Китай считает, что Лай Циндэ стремится к независимости острова, тем самым приближая его к грани войны. На прошлой неделе китайские военные провели учения вблизи Тайваня. Были отработаны маневры по блокированию острова и уничтожению "центров принятия решений" сепаратистов.

КНР готов мириться с тем, что тайваньский режим именует себя "Китайской Республикой", но готов применить вооружённые силы для уничтожения сепаратистов. Между тем, за прошедшие 75 лет с отделения острова сепаратисты практически вытеснили с политического поля бывших преемников эмигрантов гоминьдановцев с материкового Китая. 

США сдавать без боя "непотопляемый авианосец" у берегов Китая не намерены, хотя с международно-правовой точки зрения они никоим образом не могут легально вмешаться, если Китай вознамерится уничтожить сепаратистский режим на принадлежащем ему острове (независимость острова от КНР не признают даже сами США). 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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