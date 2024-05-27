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"Днём — ясыть, ночью — неясыть": медработник объяснила, почему после работы волонтёром решила подписать контракт и пойти на фронт

Медработник с передовой: "Мне не хочется бесславной жизни и бесславной смерти"

3:05
Силовые структуры » Военные новости

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с работниками медицинского пункта на передовой СВО.

Медработник с передовой: "Мне не хочется бесславной жизни и бесславной смерти"
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Ясыть объяснила, почему выбрала себе такой позывной:

"Есть птица из отряда соколиных: днём — ясыть, ночью — неясыть, сова".

А Каспер раньше работал в пожарной охране, где его так называли, и оттуда "всё так и пошло".

Ясыть и Каспер — просто боевые товарищи, работают в медпункте на передовой.

"Поступают раненые, — говорит Каспер, — мы по возможности обрабатываем их раны, оказываем первую необходимую помощь. Но часто бывают ситуации, когда необходима экстренная эвакуация, тогда сразу везём в госпиталь".

По словам медиков, в основном поступают раненые с миновзрывными и осколочными ранениями, потому что в основном обстреливают из миномётов, артиллерии, дронов и FPV-дронов.

Они показали место, где работают:

"Здесь есть минимальный необходимый набор для того, чтобы стабилизировать состояние раненого, пока его не перевезут в следующий пункт, там, где уже окажут полноценную помощь, где будут врачи-хирурги, которые смогут провести операции. Здесь в таких условиях, конечно же, операцию мы провести не сможем, но мы сможем обеспечить его безопасность, чтобы он доехал до следующей точки".

Ясыть рассказала, что раньше была волонтёром, а сейчас решила подписать контракт на полгода. Ей 40 лет, семьи нет.

"Как будто бы всё, что я делала раньше, было подготовкой к тому, что я сейчас нахожусь здесь. Я приняла вызов. Мне не хочется бесславной жизни и бесславной смерти. На передовой каждый день идут бои и идёт бой с самим собой", — говорит она.

Если мужчинам тяжело жить в военных условиях, то женщинам тяжелее вдвойне.

Ясыть рассказала, что у неё есть свои лайфхаки, например, заплетённые дреды и нарощенные ресницы, чтобы не надо было стричься и краситься.

Раз в неделю — банный день, в крайнем случае можно помыться в мужской бане. Кроме того, есть ещё вариант "сухого армейского душа".

"Пока я была волонтёром, — рассказывает Ясыть, — я сама готовила такие наборы и привозила их ребятам. Сухой душ представляет собой губку, которая пропитана специальным средством, не требующим смывания. В основном мы используем это средство для ухода за лежачими больными. Надо разбавить средство 30-50 миллилитрами воды, и оно хорошо вспенивается. Смывать не надо, в наборе есть большая салфетка, которой можно обтереться. Это не так сложно на самом деле".

Даже в сложных военных условиях можно быть красивой, привлекательной, следить за ресничками. Боевые товарищи привозят цветы, чтобы порадовать свою коллегу.

"Здесь я даже больше чувствую себя женщиной, чем на "гражданке", — замечает Ясыть.

Смотрите видеосюжет

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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