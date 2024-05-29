Польша не ограничивает применение своих вооружений на Украине

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского минобороны Цезарий Томчик.
"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений", — отметил политик.
Впрочем, Польша не поставляет Украине какое-либо дальнобойное вооружение, поскольку сама его не имеет. Польские самоходки "Краб" не могут принести серьёзного ущерба тыловым районам России, поэтому поляки столь решительны в вопросах ограничения использования своего оружия на Украине.
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