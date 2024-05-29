Польша не ограничивает применение своих вооружений на Украине

Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского минобороны Цезарий Томчик.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений", — отметил политик.

Впрочем, Польша не поставляет Украине какое-либо дальнобойное вооружение, поскольку сама его не имеет. Польские самоходки "Краб" не могут принести серьёзного ущерба тыловым районам России, поэтому поляки столь решительны в вопросах ограничения использования своего оружия на Украине.