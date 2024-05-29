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Польша не ограничивает применение своих вооружений на Украине

Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского минобороны Цезарий Томчик.

Польша не запрещает Украине использовать своё вооружение против регионов России
Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

"На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений", — отметил политик.

Впрочем, Польша не поставляет Украине какое-либо дальнобойное вооружение, поскольку сама его не имеет. Польские самоходки "Краб" не могут принести серьёзного ущерба тыловым районам России, поэтому поляки столь решительны в вопросах ограничения использования своего оружия на Украине. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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