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Генерал армии ЦАР заявил о вкладе ЧВК "Вагнер" в профессионализм FACA

0:47
Силовые структуры » Военные новости

Генерал Вооруженных сил ЦАР (FACA) Бетибанги заявил, что армия страны становится все более профессиональной благодаря тренировкам с бойцами ЧВК "Вагнер".

Генерал армии ЦАР заявил о вкладе ЧВК "Вагнер" в профессионализм FACA
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

"Да здравствует сотрудничество ЦАР и России!" — заявил он в ходе торжественной церемонии выпуска сержантского состава ЦАР.

Мероприятие прошло на территории военной базы в Беренго. В ходе обучения бойцы прошли двухмесячный интенсивный курс обучения, который включал стрельбу, планирование операций и физические упражнения.

Генерал Бетибанги лично вручил дипломы новоиспеченным сержантам. Он подчеркнул, что, благодаря специалистам ЧВК "Вагнер" FACA каждый день становится сильнее и профессиональнее.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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