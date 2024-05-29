Генерал армии ЦАР заявил о вкладе ЧВК "Вагнер" в профессионализм FACA

Генерал Вооруженных сил ЦАР (FACA) Бетибанги заявил, что армия страны становится все более профессиональной благодаря тренировкам с бойцами ЧВК "Вагнер".
"Да здравствует сотрудничество ЦАР и России!" — заявил он в ходе торжественной церемонии выпуска сержантского состава ЦАР.
Мероприятие прошло на территории военной базы в Беренго. В ходе обучения бойцы прошли двухмесячный интенсивный курс обучения, который включал стрельбу, планирование операций и физические упражнения.
Генерал Бетибанги лично вручил дипломы новоиспеченным сержантам. Он подчеркнул, что, благодаря специалистам ЧВК "Вагнер" FACA каждый день становится сильнее и профессиональнее.
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