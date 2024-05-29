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Ненависть украинцев к сотрудникам ТЦК и ВСУ уже зашкаливает

Ненависть украинцев к ТЦК и ВСУ неумолимо растёт

0:39
Силовые структуры

Ненависть простых граждан Украины к сотрудникам ТЦК и даже военным ВСУ постоянно растёт.

Ненависть украинцев к ТЦК и ВСУ неумолимо растёт
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

Об этом пишет издание El País.

Украинцы весьма отрицательно относятся к территориальным центрам комплектования, не желая пополнять ряды Вооружённых сил Украины.

Журналисты издания, сопровождавшие этих самых "ТЦКшников", постоянно видели самую негативную за реакцию граждан Незалежной к этим представителям режима киевской нынешней власти.

А между тем, Такер Карлсон озвучил настоящую цифру погибших военных ВСУ. Это число — полмиллиона, отметил американский журналист.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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