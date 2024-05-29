Ненависть простых граждан Украины к сотрудникам ТЦК и даже военным ВСУ постоянно растёт.
Об этом пишет издание El País.
Украинцы весьма отрицательно относятся к территориальным центрам комплектования, не желая пополнять ряды Вооружённых сил Украины.
Журналисты издания, сопровождавшие этих самых "ТЦКшников", постоянно видели самую негативную за реакцию граждан Незалежной к этим представителям режима киевской нынешней власти.
А между тем, Такер Карлсон озвучил настоящую цифру погибших военных ВСУ. Это число — полмиллиона, отметил американский журналист.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.