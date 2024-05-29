Ненависть украинцев к сотрудникам ТЦК и ВСУ уже зашкаливает

Ненависть украинцев к ТЦК и ВСУ неумолимо растёт

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ненависть простых граждан Украины к сотрудникам ТЦК и даже военным ВСУ постоянно растёт.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

Об этом пишет издание El País.

Украинцы весьма отрицательно относятся к территориальным центрам комплектования, не желая пополнять ряды Вооружённых сил Украины.

Журналисты издания, сопровождавшие этих самых "ТЦКшников", постоянно видели самую негативную за реакцию граждан Незалежной к этим представителям режима киевской нынешней власти.

А между тем, Такер Карлсон озвучил настоящую цифру погибших военных ВСУ. Это число — полмиллиона, отметил американский журналист.