Спецоперация на Украине: где находятся иностранные военные в зоне СВО — Марочко

Подполковник Марочко заявил о концентрации иностранных военных вблизи Харькова

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Иностранные военные сосредоточились на Слобожанском направлении в Харьковской области. Их численность увеличивается в учебных центрах, сообщил URA. RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

"Если говорить о концентрации боевиков, то, по моим данным, наибольшее количество иностранцев находится именно на Слобожанском направлении, то есть в районах Харькова и Купянска. По сравнению с предыдущими цифрами, когда наше Министерство обороны заявляло о наличии порядка 13 тысяч наемников по всей линии боевого соприкосновения, сейчас их численность сократилась как минимум вдвое", — отметил Марочко.

По его словам, в учебных центрах значительно увеличилось количество иностранного контингента.

"В тыловых районах, наоборот, наблюдается рост числа так называемых инструкторов. В многих учебных центрах появились специалисты НАТО. Они были там и раньше, но их численность значительно выросла", — пояснил эксперт.

Он особенно подчеркнул увеличение численности французских военных.

"На линии боевого соприкосновения присутствуют военные из Польши, Прибалтики, Франции, Германии и США. Также встречаются представители Ближнего Востока из числа исламистов и радикалов. После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о необходимости присылки инструкторов, число французов, по моей информации, действительно начало расти", — заключил Марочко.