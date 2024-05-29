Спецоперация на Украине: где находятся иностранные военные в зоне СВО — Марочко

Иностранные военные сосредоточились на Слобожанском направлении в Харьковской области. Их численность увеличивается в учебных центрах, сообщил URA. RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Если говорить о концентрации боевиков, то, по моим данным, наибольшее количество иностранцев находится именно на Слобожанском направлении, то есть в районах Харькова и Купянска. По сравнению с предыдущими цифрами, когда наше Министерство обороны заявляло о наличии порядка 13 тысяч наемников по всей линии боевого соприкосновения, сейчас их численность сократилась как минимум вдвое", — отметил Марочко.
По его словам, в учебных центрах значительно увеличилось количество иностранного контингента.
"В тыловых районах, наоборот, наблюдается рост числа так называемых инструкторов. В многих учебных центрах появились специалисты НАТО. Они были там и раньше, но их численность значительно выросла", — пояснил эксперт.
Он особенно подчеркнул увеличение численности французских военных.
"На линии боевого соприкосновения присутствуют военные из Польши, Прибалтики, Франции, Германии и США. Также встречаются представители Ближнего Востока из числа исламистов и радикалов. После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других западных лидеров о необходимости присылки инструкторов, число французов, по моей информации, действительно начало расти", — заключил Марочко.
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