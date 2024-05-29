Гадящая вечно англичанка. Эскалация в конфликте на Украине выгоден Великобритании

Керосин в огонь конфликта на Украине подливает Великобритания

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый этап эскалации на Украине выгоден Лондону и его партнёрам — глобальным игрокам.

Фото: flickr.com by Dave Kellam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Надо напомнить, что ВСУ уже наносили удары Storm Shadow (производства Великобритании) по российской территории с разрешения британцев.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на слова советника главы Минстратегпрома Украины Юрия Сака.

"Уже был прецедент. Британия уже предварительно разрешила бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow и мы их успешно использовали", — заявил Сак.

Поэтому необходимо ждать нового этапа военных действий, который никак не поспособствует мирному треку, о котором постоянно твердят западные партнёры Украины.