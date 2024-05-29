Новый этап эскалации на Украине выгоден Лондону и его партнёрам — глобальным игрокам.
Надо напомнить, что ВСУ уже наносили удары Storm Shadow (производства Великобритании) по российской территории с разрешения британцев.
Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на слова советника главы Минстратегпрома Украины Юрия Сака.
"Уже был прецедент. Британия уже предварительно разрешила бить их дальнобойными ракетами Storm Shadow и мы их успешно использовали", — заявил Сак.
Поэтому необходимо ждать нового этапа военных действий, который никак не поспособствует мирному треку, о котором постоянно твердят западные партнёры Украины.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.