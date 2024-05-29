На Украине мечтают о сотнях американских самолётов

Подоляк мечтает о 130 самолётах F-16

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что для защиты линии фронта Украине необходимо как минимум 60 западных истребителей.

Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters сказал, что Киеву нужно минимум 120-130 самолётов, чтобы успешно противостоять в небе.

Агентство Bloomberg опубликовало интервью с Михаилом Подоляком, в котором он сообщил, что для контроля над линией фронта Киеву необходимо минимум 60 западных истребителей, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения и интенсивность боёв. По его словам, оптимальным количеством было бы 100-120 истребителей.

Впрочем, мечты украинских террористов никого не интересуют, им дадут ровно столько самолётов, сколько сочтут нужным и в те сроки, в какие посчитают необходимым.