Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, заявил, что для защиты линии фронта Украине необходимо как минимум 60 западных истребителей.
Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters сказал, что Киеву нужно минимум 120-130 самолётов, чтобы успешно противостоять в небе.
Агентство Bloomberg опубликовало интервью с Михаилом Подоляком, в котором он сообщил, что для контроля над линией фронта Киеву необходимо минимум 60 западных истребителей, учитывая протяжённость линии боевого соприкосновения и интенсивность боёв. По его словам, оптимальным количеством было бы 100-120 истребителей.
Впрочем, мечты украинских террористов никого не интересуют, им дадут ровно столько самолётов, сколько сочтут нужным и в те сроки, в какие посчитают необходимым.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.