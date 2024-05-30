Сырский: в Харьковской области ВС РФ перешли к тактике поражения позиций украинских подразделений

На Харьковском направлении российская армия перешла к тактике поражения позиций подразделений ВСУ.

Российская группировка бьёт артиллерией и управляемыми авиабомбами, сообщил главком армии Украины Александр Сырский.

Он отметил, что украинские войска усиляют оборону путём переброской резерва на "угрожающие участки".

"Поэтому враг перешёл к тактике поражения наших позиций огнём артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолётов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", — сообщает главком ВСУ.