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Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы

Силовые структуры » Военные новости

Пленные бойцы ВСУ рассказывают о том, как они попали в плен к военнослужащим группировки войск "Север" в Харьковской области.

Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

У каждого из них своя уникальная история, и все они были по-разному подготовлены и оснащены.

Александр Матлай, военнослужащий ВСУ, проходил военную подготовку под руководством инструктора из Великобритании. В течение трёх месяцев он обучался боевым действиям в лесу.

Демид Нетревожко, стрелок из неонацистской организации «Братство», проходил боевую подготовку на полигоне, где изучал тактику и медицину.

Андрей Кожома, который был призван из территориальной обороны, практически не имел подготовки.

Однако всех этих пленных объединяет одно: они не смогли противостоять мощи российского оружия. Им повезло попасть в российский плен, сохранив при этом свои жизни.

Всего в российском плену содержатся до 20000 пленных из ВСУ. Пленных становится всё больше, поскольку моральный дух ВСУ падает, а высокие потери деморализуют украинских солдат. Тем более, они знают, что в русском плену им будет явно безопаснее, чем на передовой. Если никаких преступлений за ними не числится, они могут рассчитывать на обмен. Для сдачи в плен им достаточно набрать канал "Волга" в своих приёмниках. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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