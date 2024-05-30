В министерстве обороны рассказали истории пленных ВСУ

Пленные ВСУшники пожаловались на плохие условия службы

Пленные бойцы ВСУ рассказывают о том, как они попали в плен к военнослужащим группировки войск "Север" в Харьковской области.

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У каждого из них своя уникальная история, и все они были по-разному подготовлены и оснащены.

Александр Матлай, военнослужащий ВСУ, проходил военную подготовку под руководством инструктора из Великобритании. В течение трёх месяцев он обучался боевым действиям в лесу.

Демид Нетревожко, стрелок из неонацистской организации «Братство», проходил боевую подготовку на полигоне, где изучал тактику и медицину.

Андрей Кожома, который был призван из территориальной обороны, практически не имел подготовки.

Однако всех этих пленных объединяет одно: они не смогли противостоять мощи российского оружия. Им повезло попасть в российский плен, сохранив при этом свои жизни.

Всего в российском плену содержатся до 20000 пленных из ВСУ. Пленных становится всё больше, поскольку моральный дух ВСУ падает, а высокие потери деморализуют украинских солдат. Тем более, они знают, что в русском плену им будет явно безопаснее, чем на передовой. Если никаких преступлений за ними не числится, они могут рассчитывать на обмен. Для сдачи в плен им достаточно набрать канал "Волга" в своих приёмниках.