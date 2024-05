Польша закупает ракеты: что готовят страны Запада — подполковник Иванников

Запад готовит Украину к воздушным ударам по России, чтобы предотвратить создание санитарной зоны в Харьковской области. Поставки истребителей F-16, приобретение Польшей американских ракет и предоставление Швецией разведывательных самолетов являются частью этой подготовки. Об этом сообщил военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников в интервью URA.RU.

