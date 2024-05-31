Польша закупает ракеты: что готовят страны Запада — подполковник Иванников

Подполковник МВД Иванников: Запад готовит Украину к ударам по РФ с воздуха

Запад готовит Украину к воздушным ударам по России, чтобы предотвратить создание санитарной зоны в Харьковской области. Поставки истребителей F-16, приобретение Польшей американских ракет и предоставление Швецией разведывательных самолетов являются частью этой подготовки. Об этом сообщил военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников в интервью URA.RU.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Польша заключила контракт с США на поставку высокоточных крылатых ракет AGM-158B-2 с дальностью до 1000 км (JASSM-ER), стоимостью более 700 млн долларов, как сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что Варшава не ограничивает Украину в использовании этого оружия для ударов по России.

"Для Украины готовят истребители F-16. Без систем ПВО и ракет они являются легкой мишенью. Чтобы этот проект заработал, украинцам и НАТО нужно собрать не только истребители, но и укомплектовать их боезапасом, системами ПВО и разведки", — объяснил Иванников.

По его словам, именно поэтому Польша закупает JASSM-ER.

"Это ракета класса "воздух-земля". Она автоматически ставит под удар российские штабы и объекты жизнеобеспечения вооруженных сил, а также такие города, как Воронеж, Орел, Курск, Брянск, Белгород, Донецк, населенные пункты Республики Крым и даже Москва", — отметил эксперт.

Он добавил, что ракеты сложно уничтожить, но это возможно.

"Они малозаметны для российской ПВО, однако возможности для их уничтожения существуют, включая уничтожение носителей — самолетов F-16. Это оптимальный вариант для защиты российских регионов и штабов", — подчеркнул Иванников.

Также стоит отметить действия Швеции, предоставившей Украине два разведывательных самолета.

"Эти самолеты, схожие с российскими А-50, меньше и менее заметны для ПВ*О. Это свидетельствует о дальнейшем наращивании сил НАТО для ударов по центральной России", — заявил Иванников.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон подливает масла в огонь, демонстрируя карты с российскими позициями, откуда ведутся удары по Харьковской области.

"Он обозначает цели, пытаясь запугать Россию знаниями о приоритетных объектах для НАТО. Вопрос создания санитарной зоны актуален, но продвигается медленно. НАТО пытается предотвратить это с помощью высокоточного оружия, что представляет серьезную угрозу", — заключил подполковник запаса.