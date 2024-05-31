Андрей Белоусов отчитался об успехах ВС РФ в мае

Андрей Белоусов: в мае было уничтожено 35000 солдат ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр обороны Андрей Белоусов выступил на совещании министров обороны ОДКБ. Он заявил, что все попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал. Также он подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам министра, в 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории. В Харьковской области, на важных участках, ВСУ отступили на 8-9 километров.

В мае потери ВСУ составили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники было 290 танков и боевых бронированных машин, включая четыре танка Abrams и семь танков Leopard.