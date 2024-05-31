Андрей Белоусов отчитался об успехах ВС РФ в мае

Министр обороны Андрей Белоусов выступил на совещании министров обороны ОДКБ. Он заявил, что все попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал. Также он подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.
По словам министра, в 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории. В Харьковской области, на важных участках, ВСУ отступили на 8-9 километров.
В мае потери ВСУ составили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения. Среди уничтоженной украинской техники было 290 танков и боевых бронированных машин, включая четыре танка Abrams и семь танков Leopard.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.