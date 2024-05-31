В Польше запустили фейк о мобилизации

Когда фейк очень похож на правду: "в Польше объявили о мобилизации"

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польское государственное агентство Rzeczpospolita (Rzeczpospolita Agencja Prasowe, RАР) опубликовало, а затем удалило сообщение о частичной мобилизации, которая должна была начаться с 1 июля.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

В исходном сообщении говорилось, что на службу будут призваны 200 тысяч поляков, которые отправятся на Украину. Однако через несколько минут агентство опровергло эту информацию. В канцелярии премьер-министра заявили, что разбираются в ситуации. По данным некоторых СМИ, это был хакерский взлом.

Польша является одной из самых активных участниц Украинского конфликта. В боях участвуют несколько тысяч поляков, ещё несколько тысяч уже убиты на Украине. Подобный взлом, если он имел место, мог быть направлен или на дискредитацию польской внешнеполитической линии, или это могла быть целенаправленная проверка общества на готовность к мобилизации.