"Кина не будет, электричество кончилось". Нанесены удары по энергообъектам Украины

Нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины

Сегодня, 1 июня, ночью нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Об этом уже сообщают и в Укрэнерго.

В результате массированной атаки были поражены объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской областях и в оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики.

В результате атаки дронов и ракет армии России серьёзно были повреждены две ТЭС, сообщили в ДТЭК.

Всего было запущено 47 ударных беспилотника "Герань" и 53 ракеты, утверждает украинская пресса.