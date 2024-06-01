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"Кина не будет, электричество кончилось". Нанесены удары по энергообъектам Украины

Нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины

Силовые структуры

Сегодня, 1 июня, ночью нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины.

Нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины
Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Об этом уже сообщают и в Укрэнерго.

В результате массированной атаки были поражены объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской областях и в оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики.

В результате атаки дронов и ракет армии России серьёзно были повреждены две ТЭС, сообщили в ДТЭК.

Всего было запущено 47 ударных беспилотника "Герань" и 53 ракеты, утверждает украинская пресса.

Серьезные повреждения 2 ТЭС после ночной атаки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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