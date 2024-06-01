"Кина не будет, электричество кончилось". Нанесены удары по энергообъектам Украины

Сегодня, 1 июня, ночью нанесены удары по энергетическим объектам в пяти областях Украины.
Об этом уже сообщают и в Укрэнерго.
В результате массированной атаки были поражены объекты энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской областях и в оккупированной киевским режимом части Донецкой Народной Республики.
В результате атаки дронов и ракет армии России серьёзно были повреждены две ТЭС, сообщили в ДТЭК.
Всего было запущено 47 ударных беспилотника "Герань" и 53 ракеты, утверждает украинская пресса.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.